”مياه القاهرة” تعلن موعد عودة الخدمة بمنطقة الزمالك 



أعلن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك.

وأشار إلى أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وتابع أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الإصلاح.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد 15 سيارات مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة السادة المواطنين.

وأوضح أنه حال وجود عكارة بالمياه عند عودتها، يجب على المواطنين فتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أي شوائب عالقة نتيجة عملية الإصلاح.

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