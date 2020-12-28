الأهلي والاتحاد السكندري.. الأحمر يتقدم بهدف في الشوط الأول (فيديو)

نجح النادى الأهلى فى إنهاء الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا فى المباراة المقامة حاليا على معلب الأهلى والسلام، فى إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 18، بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذى استغل هجمة مرتدة قادها طاهر بعد المرور من أكثر من لاعب ليهدى كهربا تمريرة حريرية لينفرد بمحمد صبحى ليضعها فى شباك سيد البلد ويعلن عن تقدم الأهلى بالهدف الأول.

وضم تشكيل الأهلي أمام الاتحاد كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف ، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، اليود يانج

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر طاهر

وضم تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه

خط الهجوم: كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا ثم بآلام فى الركبة فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

ويعود بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر فى آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيمانى على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحى بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى وعن مباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدورى الرئيسى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.