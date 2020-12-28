وزيرة الهجرة: توفير إقامات لـ 686 مغتربا في الإمارات

قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه سيتم عقد لقاء صباح غدٍ، الثلاثاء، مع ممثلي شركات السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، لترتيب تولي الشركات السياحية، تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

كان ذلك عقب إعلان دولة الكويت الشقيقة، إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له ٢ يناير 2021، موجهة الشكر للسلطات الكويتية على الاستجابة لاستيعاب العمالة العائدة.

وكشفت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن نجاح جهود الوزارة اليوم الإثنين في توفير إقامات لنحو ٦٨٦ مواطنا مصريا من العالقين بالإمارات الراغبين في التوجه للكويت، منهم ٣٠٠ بدار إقامة مع توفير وجبات، و٣٨٦ آخرين بفنادق في إماراتي "دبي والشارقة".

وكانت الوزارة قد نجحت خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من مؤسسة "مصر الخير" و"بنك مصر" ورجال أعمال إماراتيين ومصريين، وبدعم الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وبتنظيم وجهود الأستاذ مينا زاهر المحامي بالإمارات، في تسكين نحو ٦٠٠ من العالقين.

وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني لتكاتف الجهود العربية خاصة قرار دولة الإمارات العربية الشقيقة بمد التأشيرات لمدة شهر لإعطاء فرصة لحين فتح حدود الدول التي أعلنت إغلاقا مؤقتا، موجهة الشكر للسلطات الإماراتية التي يسرت ودعمت جهود إعادة تسكين وتفويج المجموعات المصرية التي كان مقرر لها التوجه للكويت.

وأكدت الوزيرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج.

ونوهت باستمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.