مكاتب خدمة أبو العينين تنتهي من تطوير وحدة الشئون الاجتماعية بجزيرة الذهب

انتهت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، من أعمال تطوير وحدة الشئون الاجتماعية بجزيرة الذهب بالجيزة. وقامت مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين بأعمال صيانة شاملة للكهرباء ودهانات وأعمال سباكة وسيراميك .

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