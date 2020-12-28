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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. إلغاء كافة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصرف ATM وكذلك التحويلات حتى هذا الموعد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قرر البنك المركزي منذ قليل إلغاء الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصرف ATM، وذلك حتى نهاية شهر يوليو القادم 2021، وكان من المقرر أن تنتهي مبادرة إلغاء العمولات على سحب الاموال من ماكينات الصرف الآلي، في نهاية ديسمبر الجاري.
إلغاء الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصرف ATM
كما قرر البنك المركزي المصري أيضاً، استمرار إعفاء كافة التحويلات البنكية من الرسوم المقررة، وكذلك التحويلات في حسابات الهاتف المحمول والمحافظ البنكية.
كما سيتم تنفيذ قرار إلغاء الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصرف ATM، اعتباراً من 1 يناير 2021، وحتى 30 يوليو 2021، كما سيتم إصدار المحافظ البنكية مجاناً، وإلغاء كافة الرسوم والعمولات بين حسابات الهاتف المحمول وأي حساب مصرفي.
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كما قرر البنك المركزي الإستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين، وفيما يتعلق بإلغاء الرسوم والعمولات، فقد قرر المركزي أيضاً أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات.
ويأتي هذا القرار من البنك المركزي تخفيفاً على المواطنين، وبهدف الإستفادة من المكتسبات التي تحققت في الفترة الماية من إقبال المواطنين على وسائل الدفع الإلكترونية، وللإعتماد بشكل أقل على التعاملات النقدية.
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