انت الان تتابع تفاصيل خبر تكلفة بروتوكول علاج كورونا بالصيدليات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا “كوفيد 19″، واقتراب موعد الذروة التي أعلن عنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكد أنها ستكون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، ومع صعوبة العثور على أماكن متاحة بمستشفيات العزل بعد زيادة عدد المصابين، ينشغل المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عن تكلفة بروتوكول علاج كورونا، في حالة العزل المنزلي.

بروتوكول علاج كورونا

وأتفقت أراء الأطباء والصيادلة بمصر، أن إجمالي تكلفة بروتوكول علاج كورونا والذي يكفي لمدة أسبوع تتراوح ما بين 450 إلى 650 جنيه.

وعن أسعار جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم، نصح الأطباء بأنه ليس بالضروري شرائه بسبب ارتفاع ثمنه، حيث أنه سعره يتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، فمن الممكن أن الشخص يقوم بقياسه في إحدى الصيدليات القريبة من منزله.

وبالنسبة للبروتوكول المتبع للحالات البسيطة فيكون عن طريق تناول أقراص الزنك بشكل يومي بالإضافة إلى فيتامين سي، وعقاري Acelylcysteine، ولاكتوفرين بالنسبة للمريض الأقل من 65 عامًا، أما الأكبر من ذلك فينصح بتناول الهيدروكسي كلوروكين لفترة محددة.

والحالات المتوسطة يتناول المريض عقار هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين ومضاد الطفيليات أو لوبينافير مع ريتونافير.

أما الحالات الشديدة يتناول المريض عقاري لوبينافير وريتونافير المستخدمان لعلاج الإيدز.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد نوهت خلال الأيام الماضية بأنه لم يحدث تغيير في البروتوكول المتبع لعلاج كورونا، حتى بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن انتشار سلالة جديدة من الفيرس.