انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة الصحة تعلن عن أكثر فترة ستزداد فيها الوفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة لا تمثل العدد الحقيقي للمصابين لأن الحالات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تم حصرها بشكل رسمي فقط، وهذا يحدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط.

وصرحت الدكتورة هالة زايد أن الجائحة تعلن عن نفسها في كل دول العالم ولا يمكن لأي دولة أن تخبئ حقيقة هذا الوباء بداخلها، وأن الوزارة تقوم بتسجيل كافة الوفيات، وأن مصر واحدة من أكثر الدول الموثوقة في تسجيل أعداد الوفيات.

كما صرحت الوزيرة أن كل المواطنين الذين يلجؤون إلى المستشفيات من أجل تلقي الرعاية الصحية يحصلون عليها بالكامل، وذلك بفضل أن الوزارة تملك شبكة مترابطو وواسعة جداً من المستشفيات الموجودة في كل محافظات الجمهورية.

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كما جاء في تصريحات الدكتورة هالة زايد أن الوزارة تقوم بعرض كافة التطورات التي تحدث بصفة مستمرة، وأن الوزارة تتابع بحرص شديد جميع التطورات التي تحدث، مضيفة أن شهري ديسمبر الحالي وشهر يناير القادم سيكونان أكثر شهرين يسجل بهما وفيات، وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى عدم وجود تهوية جيدة للأماكن المغلقة وكذلك تفضيل بعض الأسر غلق المنازل خوفاً من البرد، وكذلك عدم تهوية المصالح والمنشآت بشكل جيد مما يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الإصابات وبالتالي زيادة أعداد الوفيات.