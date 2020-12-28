فيديو..النائب أحمد دندش: ملف الصحة من أولوياتي ببرلمان 2021

قال النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة من أولوياته في برلمان 2021، وسيعمل بشأنه من أجل المواطن علي مستوي محافظات الجمهورية .



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلامة كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أننا بحاجة لإنسان صحي يعالج في مستشيفيات الدولة المصرية بخدمة صحية جيدة، مشيرا إلي أن ملف الصحة بحاجة لجهود كبيرة وأعضاء المجلس سيعملون من أجل ذلك علي أرض الواقع، مع إصدار العديد من التشريعات التى تدعم المواطن وتحقق تطلعاته.

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