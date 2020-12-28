"الزمالك مش هيقف على حد"..باتشيكو يخرج عن صمته

خرج البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صمته، في تصريحاته عقب مباراة الزمالك ضد سموحة، والتي انتهت منذ قليل، بفوز نادي الزمالك بنتيجة 2-0. وقال جايمي باتشيكو: "الزمالك لن يقف على أي لاعب، ويمكن لأي لاعب يريد الرحيل أن يرحل، لاأن الزمالك لن يتأثر بغيابه". وتابع: " اتمني استمرار جميع اللاعبين مع الزمالك ولا ارغب في رحيل اي لاعب ولكن من يريد الرحيل فليرحل".

استطاع فريق نادي الزمالك أن يعبر محطة سموحة بالفوز بنتيجة 2-0، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزار تحصل عليها يوسف أوباما، بينما سجل أحمد فتوح الهدف الأبيض الثاني بالدقيقة 31، بعد مرور ومراوغة رائعة، وتسديد للكرة على يسر الحارس، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-0. ليصعد الزمالك إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط، بالمركز السادس. ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: محمد أبو جبلخط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوحخط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشورخط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد مسلسل أزمات فرجاني والزمالك



فيما دخل سموحة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل ،أطهر الطاهر، محمود البدري ، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، محمد كناريا، محمود حليم ،.

خط الهجوم: إسلام جمال ،حسام حسن ، رفيق كابو.

فرجاني ساسي يسخر من أرضية ملعب برج العرب



نشر التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، صورة لأرضية ملعب إستاد الجيش ببرج العرب ساخرا منها. ونشر فرجاني الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ووضع فوقها "إيموچي" يدل على سوء أرضية الملعب.

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