فيديو.. محمد بدراوى لـ دوت الخليج: قانون الإيجارات القديم والإدارة المحلية على قائمة نقاشات المجلس المقبل

قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب:" سنسعى خلال الفترة المقبلة، إنجاز العديد من التشريعات التى تتعلق بالمجال الاقتصادى والصحة، وملف العمالة غير المنتظمة.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، المرحلة المقبلة سنتناول فى النقاشات داخل المجلس، قانون الإدارة المحلية وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا إلى جانب ملاحظات تتعلق بقانون الطفل والمرأة، وقانون الأحوال الشخصية.

وأعلن بدراوى نيته الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية كرغبة أولى، واللخة والموازنة كرغبة ثانية.