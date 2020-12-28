أعلنت المصرية الاتصالات عرض وي لطلاب المدارس وبالتحديد الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم، بمقتضاها يحصل الطلبة على شريحة بالمجان، والاستمتاع بباقة لخدمات الإنترنت بسعة 1 جيجا بيت لمدة ثلاثون يوماً مقابل مبلغ قدره 5 جنيهات، هذا بخلاف الاستمتاع بنسبة قدرها 50% من عدد الميجابايتس في حالة الاشتراك أو التجديد لباقة الموبايل إنترنت "nitro"، ويوضح دوت الخليج كافة عروض المصرية للاتصالات we لطلاب المدارس الحاصلين على تابلت.

عروض المصرية للاتصالات

ونشرت صفحة المصرية للاتصالات we على مواقع التواصل الاجتماعي "طلاب المدارس الحاصلين علي تابلت الوزارة احصل الان علي الشريحة مجانا.. استمتع بـ 1 جيجا ب 5 جنيه في الشهر صالحة لمدة 30 يوم، بالإضافة هتستمتع ب 50% ميجابايتس اضافية عند الاشتراك أو تجديد باقة Nitro".

أسعار باقات Nitro من المصرية للاتصالات

يستعرض دوت الخليج أسعار باقات Nitro من المصرية للاتصالات على النحو التالي: