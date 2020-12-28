"أمهات مصر": نثق فى قرارات الدولة المصرية.. ونرفض دعوات التحريض

استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، الدعوات التحريضية من جانب بعض الأشخاص خارج مصر وبعض الجروبات التي تحرض أولياء الأمور علي عدم نزول الإمتحانات واستكمال الفصل الدراسي الأول.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه انتشرت فيديوهات لبعض الأشخاص المقيمين خارج مصر يحرضون أولياء الأمور علي الدولة ويطالبون بعدم نزول الإمتحانات، مستطرده: "هؤلاء الأشخاص يستغلون خوف وقلق أولياء الأمور من جائحة فيروس كورونا ويسخنونهم بشكل صريح علي الدولة بحجة أن ذلك في مصلحتهم، وللأسف واضح أن لهم أهداف خبيثة ضد الدولة".

وأوضحت عبير أن هناك بعض الجروبات أيضا علي صفحات السوشيال ميديا يقوم أدمن هذه الجروبات وبعض الأعضاء بدعوة أولياء الأمور للتفاعل مع هاشتاج وقف الدراسة علي تويتر، ولكن بطريقة تحمل هجوم علي الدولة، فضلا عن قيام بعض القنوات من خارج مصر بتسخين أولياء الأمور وإظهار أن الوضع غير مستقر.

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وناشدت عبير، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات وأعداء مصر ومن يقوموا بتسخين وتحريض أولياء الأمور ضد الدولة، مؤكده أن مصر مستقرة وبخير والقيادة السياسية والحكومة والأجهزة المعنية تبذل مجهود كبير للحفاظ علي صحة أبنائنا واستقرار البلاد، قائلة: "كلنا ثقة في قرارات الدولة المصرية وندعمها، وحفظ الله مصر دائما وابدا".

