فيديو..النائب محمود العزب:الأمن القومي من أولويات برلمان 2021

قال النائب محمود العزب،عضو مجلس النواب، أن ملف الأمن القومي للدولة المصرية سيكون من أولويات مجلس النواب 2021، لما يحيط بنا من تحديات كبيرة من الغرب والشرق، ومن ثم سيكون لنا دعم كامل للدولة المصرية والقيادة السياسية في ضوء هذه التحديات الكبيرة.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامس استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أنه كنائب عن دائرة ميت غمر سيضع في أولوياته خدمة المواطنين، وخاصة الملف الصحي حيث المستشفيات والخدمة الصحية في الدائرة والتى ليست علي المستوي المطلوب، ومن ثم الأمر بحاجة لجهود أكبر خلال الفترة المقبلة للتغلب علي هذه الإشكاليات.

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وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.

جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح).