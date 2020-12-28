فيديو..رسالة نائب الغلابة عبر دوت الخليج للشعب المصري.. "الصدق مع الله"

وجه النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب والمعروف إعلاميا بنائب الغلابة عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة رسالة لشباب مصر، بالعمل والصبر والإصرار علي تحقيق الهدف، ولكن مع صدق النية مع الله دائما قائلا:" الإصرار والعزيمة مع صدق النية مع الله".

جاء ذلك في حديثه لـ موقع دوت الخليج، مؤكدًا علي أن الأمل كبير علي برلمان 2021، للتغير من أجل الأفضل والأحسن وبما هو في صالح المواطن، مؤكدا علي أن مصر الأجمل والأحسن هدف أساسي له في برلمان 2021، بجانب اهتمامه فيما يخص المواطن في دائرته حيث الصحة والتعليم وملف الطرق.

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وأكد علي أن الإصرار والعزيمة والصدق مع الله هو سر حصوله علي ثقة الناخبين في انتخابات 2020، وهذه رسالتي للشباب وجموع الشعب المصري، مشيرا إلي أنه سينضم إلي لجنة الإدارة المحلية لتحقيق أهدافه وتطلعاته نحو خدمة المواطن علي أرض الواقع .

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وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي. وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي. جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) . لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.



وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.