فيديو.. علي الدين النجار لـ دوت الخليج: أحمل طموحات وآمال أهالى الدائرة.. وأسعى للانضمام للجنة الدفاع والأمن القومى

قال النائب اللواء على الدين النجار، عضو مجلس النواب، أسعى لخدمة أهالى الدائرة بكل قوة، وأتمنى أن تكون هذه الدورة البرلمانية أفضل الدورات على مر تاريخ الحياة النيابية.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج، أرى أن مصر فى حاجة ملحة لأعضاء فاعلين ينتمون بكل آراءهم السياسية لخدمة شعب مصر، وسنسعى جاهدين أن نحمل طموحات أهلنا لدعمهم ومساندتهم، وحل مشاكلهم، لرفعة مصر وأبناءها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن باعتباره خبير أمنى، سيسعى الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، لرغبته الكبيرة فى دعم الوطن وترسيخ قواعد استقراره، حتى تكون مصر قمة الأمن فى العالم.

ويعد اللواء على الدين النجار، من الوجوة البارزة الواعدة فى مجلس النواب المقبلة، لما يتمتع به من حضور بارز خاصة فى دائرة " فاقوس- كفر صقر"، حيث يشارك بشكل مستمر فى معظم الفعاليات، هذا إلى جانب إلمامه الكبير بالمشكلات المجتمعية والقضايا المركزية فى مصر.



وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.