باقات اتصالات مصر 2021 للمكالمات والإنترنت .. تعرف عليها

ينشر دوت الخليج باقات اتصالات مصر 2021 للمكالمات والإنترنت، حيث يواصل عملاء اتصالات مصر بحثهم عن العروض على الباقات وأسعارها وأكواد الاشتراك عليها.
باقات انترنت ومكالمات من اتصالات مصر
• باقة حكاية 29 : هتاخد 400 دقيقة لاتصالات و 30 دقيقة للشبكات التانية و600 ميجابايت بـ 29 جنيه في الشهر وللتحويل #29*688*
• باقة حكاية 49 : هتاخد 1200 دقيقة لاتصالات و 60 دقيقة للشبكات التانية و1.25 جيجابايت بـ 49 جنيه في الشهر وللتحويل #49*688*
• باقة حكاية 99 : هتاخد 2500 دقيقة لاتصالات و 180 دقيقة للشبكات التانية و3.5 جيجابايت بـ 99 جنيه في الشهر وللتحويل #99*688*
• باقة حكاية 199 : هتاخد 5500 دقيقة لاتصالات و550 دقيقة للشبكات التانية و7 جيجابايت وكمان موبايل انترنت بلا حدود خلال التجوال بحد أقصى 50 ميجا بعدها السرعة بتقل ل 16 كيلو بيت بـ 199 جنيه في الشهر وللتحويل #199*688*
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باقات حكاية ميكس من اتصالات مصر
• باقة حكاية ميكس 15 : عدد الميكسات 425 بـ 15 جنيه في الشهر وللتحويل #15*689*
• باقة حكاية ميكس 25 : عدد الميكسات 850 بـ 25 جنيه في الشهر وللتحويل #25*689*
• باقة حكاية ميكس 40 : عدد الميكسات 1700 بـ 40 جنيه في الشهر وللتحويل #40*689*
• باقة حكاية ميكس 75 : عدد الميكسات 3400 بـ 75 جنيه في الشهر وللتحويل #75*689*
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