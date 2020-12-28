أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري "فيديو"

حقق الأهلي نتيجة كبيرة بالفوز الساحق علي الاتحاد السكندري رباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وعاد الأهلي من جديد لصدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بتحقيق العلامة الكاملة ب9 نقاط من ثلاث مباريات حقق الأهلي الفوز فيهم ، ليصبح النادي الوحيد الذي لم يفقد نقاط حتى الأن.
أفتتح التسجيل للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 20 بعد مرور رائع لطاهر محمد طاهر من مروان عطية، وبعدها تمريرة ممتازة إلى كهربا الذي سدد الكرة بباطن القدم من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك في الطرف الأيسر.
أضاف الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 52 بعد تمريرة ممتازة من علي معلول وصلت لحسين الشيخ الذي رواغ مدافع الاتحاد وسجل الهدف الثاني.
وواصل محمد شريف أهدافه وسجل الهدق الثالث للأهلي بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مرر تمريرة حريرية إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.وأختتم أكرم توفيق أهداف الأهلي وأحرز أول هدف له مع الأهلي بعد تمريرة وصلت إلى صلاح محسن و قطعها مدافع الاتحاد السكندري لتصل إلى مروان محسن، أرسلها عرضية إلى علي معلول مررها إلى أكرم توفيق والذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى لتسكن شباك زعيم الثغر.
وأضاع الأهلي العديد من الفرص، التي كان من الممكن أن تزيد غلته من الأهداف، إلا أنه حقق المراد وتصدر جدول الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام نادي الزمالك.
حسام عاشور ينزف الدماء
دخل حسام عاشور كبديل في الشوط الثاني من المباراة ، وبعد دقائق من نزول عاشور، اصطدم في كرة خطيرة مع زميله محمد عطوة، لينزف الثنائي الدماء بشكل مرعب من رأسيهما، وبالرغم من التوجه بمحمد عطوة إلى المستشفى على الفور، إلا أن حسام عاشور أصر على استكمال المباراة، بعدما تم ربط رأسه ووقف النزيف.
خرج طاهر محمد طاهر مصابا في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، وتوجه طاهر محمد طاهر إلى إحدى المستشفيات مباشرةً بعد خروجه من المباراة، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.
وعلم دوت الخليج أن هناك اشتباه في شرخ بأحد ضلوع طاهر، وينتظر اللاعب إجراء الفحوصات والأشعة التي ستثبت إصابته، ومدة غيابه عن المباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.