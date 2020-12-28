أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري "فيديو"

حقق الأهلي نتيجة كبيرة بالفوز الساحق علي الاتحاد السكندري رباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد الأهلي من جديد لصدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بتحقيق العلامة الكاملة ب9 نقاط من ثلاث مباريات حقق الأهلي الفوز فيهم ، ليصبح النادي الوحيد الذي لم يفقد نقاط حتى الأن.

أفتتح التسجيل للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 20 بعد مرور رائع لطاهر محمد طاهر من مروان عطية، وبعدها تمريرة ممتازة إلى كهربا الذي سدد الكرة بباطن القدم من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك في الطرف الأيسر.

أضاف الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 52 بعد تمريرة ممتازة من علي معلول وصلت لحسين الشيخ الذي رواغ مدافع الاتحاد وسجل الهدف الثاني.

وواصل محمد شريف أهدافه وسجل الهدق الثالث للأهلي بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مرر تمريرة حريرية إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وأختتم أكرم توفيق أهداف الأهلي وأحرز أول هدف له مع الأهلي بعد تمريرة وصلت إلى صلاح محسن و قطعها مدافع الاتحاد السكندري لتصل إلى مروان محسن، أرسلها عرضية إلى علي معلول مررها إلى أكرم توفيق والذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى لتسكن شباك زعيم الثغر.