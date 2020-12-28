فيديو..النائبة سناء برغش:الشعب يضع آمال كبيرة علي برلمان 2021

أكدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، أن هناك طموحات كبيرة علي برلمان 2021 بشأن قضايا المرأة وخاصة ملف الأحوال الشخصية والطفل، حيث هناك تعديلات تشريعية بشأنها.
جاء ذلك في حديثها مع موقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أن الطموحات مشروعة في ضوء الآمال الكبيرة التى يضعها الشعب المصري علي البرلمان المقبل، ومن ثم النواب سيكون لهم دور كبير في تلبية هذه الاحتياجات والمطالب.
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وتطرقت بحديثها بشأن المبادرات الرئاسية والجهود التنموية التى تتم من قبل القيادة السياسية بمختلف المجالات، وخاصة فيما تم مؤخرا بشأن مباردات حياة كريمة ورفع كفأة القري، مؤكدا علي أنها جهود مجتمعية وتنموية مقدرة.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .
جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .
لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.
وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
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