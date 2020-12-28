فيديو..النائبة سناء برغش:الشعب يضع آمال كبيرة علي برلمان 2021

أكدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، أن هناك طموحات كبيرة علي برلمان 2021 بشأن قضايا المرأة وخاصة ملف الأحوال الشخصية والطفل، حيث هناك تعديلات تشريعية بشأنها.

جاء ذلك في حديثها مع موقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أن الطموحات مشروعة في ضوء الآمال الكبيرة التى يضعها الشعب المصري علي البرلمان المقبل، ومن ثم النواب سيكون لهم دور كبير في تلبية هذه الاحتياجات والمطالب.

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