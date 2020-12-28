فيديو..النائب سامح الحاج:برلمان 2015 كان تاريخي ومسؤوليات أكبر علي 2021

أكد النائب سامح حجاج، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2015 كان تاريخي وقام بدوره التشريعي والرقابي علي أكمل وجه، وهذه مسؤولية أكبر علي برلمان 2021.



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن تكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة مسؤولية كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التى تمر بها الدولة المصرية داخلية وخارجيا.

ولفت إلي أنه ملتزم بأجندة حزب مستقبل وطن التشريعية، بجانب العديد من الإهتمامات ذات الصلة بالفلاح والعمال، حيث تتماس بشكل مباشر مع أهل دائرته بمحافظة الغربية.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.



جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .



لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً .



وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.