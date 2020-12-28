ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. الأحمر يتصدر

حقق الأهلي الانتصار الثالث علي التوالي علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد علي ستاد الأهلي WE السلام في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وأرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 يحتل بها صدارة ترتيب الدوري المصري محقق العلامة الكاملة، فيما ظل الاتحاد السكندري في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.
ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
المركز الثاني: الجونة ، برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين.
المركز الثالث: الزمالك ، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وتحقيق التعادل في مباراة بيراميدز.
المركز الرابع: المصري ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في 3 مباريات.
المركز الخامس: سيراميكا كليوباترا ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراة.
المركز السادس: أسوان ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلهما.
المركز السابع:البنك الأهلي ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.
المركز الثامن: سموحة ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.
المركز التاسع: غزل المحلة ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.
المركز العاشر:وادي دجلة ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.
المركزالحادي عشر: بيراميدز ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.
المركز الثاني عشر: إنبي ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.المركز الثالث عشر: مصر للمقاصة ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والهزيمة في مباراتين.
المركز الرابع عشر: الاتحاد السكندري ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة.
المركز الخامس عشر: الإنتاج الحربي ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والهزيمة في مباراتين.
المركز السادس عشر: الإسماعيلي ، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراة.
المركز السابع عشر: طلائع الجيش ، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والهزيمة في 3 مباريات.
المركز الثامن عشر: المقاولون العرب الأخير، بدون رصيد من النقاط، بعد الهزيمة في 3 مباريات.
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