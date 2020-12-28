ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. الأحمر يتصدر

حقق الأهلي الانتصار الثالث علي التوالي علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد علي ستاد الأهلي WE السلام في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 يحتل بها صدارة ترتيب الدوري المصري محقق العلامة الكاملة، فيما ظل الاتحاد السكندري في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري



وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

المركز الاول: الجونة في المركز الأول، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية وتحقيق العلامة الكاملة.

المركز الثاني: الجونة ، برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين.

المركز الثالث: الزمالك ، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وتحقيق التعادل في مباراة بيراميدز.

المركز الرابع: المصري ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في 3 مباريات.

المركز الخامس: سيراميكا كليوباترا ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراة.

المركز السادس: أسوان ، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلهما.

المركز السابع:البنك الأهلي ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.

المركز الثامن: سموحة ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.

المركز التاسع: غزل المحلة ، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.

المركز العاشر:وادي دجلة ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.

المركزالحادي عشر: بيراميدز ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.

المركز الثاني عشر: إنبي ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة والهزيمة في مثلها.

المركز الثالث عشر: مصر للمقاصة ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والهزيمة في مباراتين.

المركز الرابع عشر: الاتحاد السكندري ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل فى مباراة.

المركز الخامس عشر: الإنتاج الحربي ، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والهزيمة في مباراتين.

المركز السادس عشر: الإسماعيلي ، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراة.

المركز السابع عشر: طلائع الجيش ، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والهزيمة في 3 مباريات.

المركز الثامن عشر: المقاولون العرب الأخير، بدون رصيد من النقاط، بعد الهزيمة في 3 مباريات.