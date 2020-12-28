فيديو.. الصحة: 2 مليون مواطن حملوا تطبيق صحة مصر منذ مايو الماضى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن التطبيق بدأ بالتوعية ونشر المعلومات الصحيحة والموثقة عن فيروس كورونا، وإيجاد حلول للمشكلات التى يواجهها المواطنين مثل المشكلات المتعلقة بتحليل كورونا.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن التطبيق يتيح أقرب مستشفى يمكن التعامل معها حال الإصابة بكورونا، منوهًا إلى أن 80% من الحالات لا تحتاج إلى مستشفى ولكن عزل منزلى فقط وبالتالى يتيح التطبيق المعلومات للشخص الموجود فى العزل، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات فى استخدام التطبيق هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية.
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