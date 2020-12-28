فيديو.. العلمية للفيروسات: نتوقع الوصول لذروة الموجة الثانية فى نهاية يناير

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" أنه يتم التنسيق أيضًا فيما يخص اللقاحات المحتملة بين لجان التعليم العالى والصحة، مؤكدة أن اللجنة تدرس بالتعاون مع لجان وزارة الصحة العلمية كافة اللقاحات الأخرى بخلاف ساينوفارم.
وتابعت: الدراسات الإحصائية تتوقع أن تكون الذروة فى أواخر يناير، تقريبًا فى الأسبوع الثالث، مؤكدة أن وصول أرقام الإصابات اليومية إلى 1500 يعنى الاقتراب من الذروة.
ولفتت عضو اللجنة العلمية للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، إلى أن البروتوكول العلاجى لكورونا، لم يتغير، مشيرة إلى أن المضاد الحيوى "زيثروماكس" لازال موجودًا ولم يلغى، لكن ماتم هو التفرقة بين علاجات الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة.
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