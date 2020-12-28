الصحة: الانتهاء خلال ساعات من تسجيل إحدى الشركات لملفها ولقاحها فى مصر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر كان لها السبق فى المشاركة بالأبحاث الإكلينكية المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مع أحد الشركات العالمية المشهود لها فى مجال اللقاحات.





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن لجنة مكافحة كورونا أقرت التطعيمات ووضعت الأولويات، لافتة إلى أنه تم التفاوض مع التحالف الدولى للتطعيمات وتم توقيع العقد فى 4 ديسمبر، مضيفة: "إن شاء الله مصر هاتستلم حصصها من اللقاحات مع دول العالم". وأوضحت أن مصر عقدت عدة اتفاقيات مع عدة شركات مثل سينافارم الصينية وفايزر وأسترازينيكا، متابعة: "إحدى هذه الشركات خلال ساعات سينتهى تسجيل ملفها ولقاحها فى مصر".

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