وزيرة الهجرة تنعى المدرس المقتول بالسعودية.. وتؤكد: الجانى سينال عقابه

جدة - نرمين السيد - وأكدت مكرم، بحسب بيان للوزارة نشرته عبر موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، أنه سيتم متابعة التحقيقات فى الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر فى الوقت الحالى، وعقب انتهاء التحقيقات بالقضية الجنائية.

كما أكدت وزيرة الهجرة على الثقة فى القضاء السعودى وأن الجانى سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.