التنمية المحلية تغلق 16608 محال وسناتر تعليمية لمخالفة الإجراءات الاحترازية 

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظون بتنفيذ القرارات بمتابعة الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات والاحتفالات راس السنة.

وأكد خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على "مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بحملات تفتيشية على المقاهى لمنع الشيشة الموجودة بها، مؤكدا على إغلاق المقاهى ومصادرة الشيشة وغرامة الشيشة تتباين وفقا لطبيعة وحجم المقاهي.

واستطرد: أغلقنا 11608 محال بينهما 3480 مقهى وتم غلق 4938 محلا و34 سوقا وأغلقنا 5000 سنتر تعليمى على مستوى الجمهورية لمخالفة لمواعيد الغلق والالتزام بنسبة التجمعات 50%.

ومن جانب آخر، وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.