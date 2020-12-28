الأهلي يكرم ضيفه «الاتحاد» برباعية نظيفة

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز اعلتى نادى الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.



الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين فى محاول كل فريق فرض السيطرة على وسط الملعب، حيث بدأ الأهلى المباراة ضاغط على لاعبى الاتحاد.

أليو ديانج كان صاحب التهديد الأول على مرمى محمد صبحى حارس الاتحاد بتسديدة فى الدقيقة الثانية مرت فوق عارضة سيد البلد، ليرد رزاق سيسيه فى الدقيقة 4 بمراوغة رائعة لحمدى فتحى ويرسل عرضية لم تجد من يتابعها.

حصل الاتحاد على أول ركنية فى الدقيقة 6 ولكن الشناوى تعامل معها بامتياز وأبعدها خارج المنطقة، ليواصل زعيم الثغر هجماته على الأهلى دون خطورة، وفى المقابل يبادله الأهلى الهجمات التى لم تشكل أى خطورة على محمد صبحى.

وشهدت الدقيقة 12 التحاما قويا بين حمدى فتحى وعمار حمدى ودخل معهما أكرم توفيق، ليسقط عمار مصابا فى وسط الملعب ويتلقى العلاج ثم يعود مرة أخرى للملعب.

نجح الاتحاد فى السيطرة على المباراة وسط محاولات للوصول لمرمى النادى الأهلى فى أول 15 دقيقة من المباراة، فى المقابل يستغل المارد الأحمر سرعات محمد شريف فى مباغتة الاتحاد، وجاءت أول تسدية لمهاجم الأهلى فى الدقيقة 16 ولكن محمد صبحى يتعامل معها على مرتين.

وأحرز محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 18، بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذى استغل هجمة مرتدة قادها طاهر بعد المرور من أكثر من لاعب ليهدى كهربا تمريرة حريرية لينفرد بمحمد صبحى ليضعها فى شباك سيد البلد ويعلن عن تقدم الأهلى بالهدف الأول.

واصل الأهلى هجماته المرتدة مستغلا المساحات الموجودة فى دفاعات نادى الاتحاد الذى يهاجم بكل خطوطه، وهو ما أسفر فى الدقيقة 20 عن تواجد ثلاثة لاعبين من الأهلى أمام مرمى الاتحاد، ولكن استعجال طاهر محمد طاهر أضاع الهجمة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وفى الدقيقة 22 مرر أليو ديانج كرة لمحمد شريف الذى انفرد مع طاهر محمد طاهر على مدافع الاتحاد محمود رزق، ولكن تمريرة شريف اصطدمت برجل محمود رزق لتصل سهلة فى يد محمد صبحى لتضيع فرصة الهدف الثانى.

وأجرى الاهلى أول تبدلاته في الدقيقة 30 بخروج طاهر محمد طاهر بعد إصابته ونزول حسين الشحات، ليعلن عن عودته بعد غياب بعد إجراء عملية في إصبع رجله.

واصل الأهلى إهدار الفرصة السهلة عن طريق محمد شريف في الدقيقة 32 مفضلا التسديد على التمرير لمحمود كهربا الذى كان في موضع الانفراد، ليتصدى لها محمد صبحى على مرتين، وسط توهان من لاعبى الاتحاد السكندرى.

أهدر محمد شريف فرصة الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 35 بعدما تهيئت له الكرة في منطقة جزاء الاتحاد ويسددها لتجد محمد صبحى مانعة شريف من تسجيل هدفه الأول في المباراة.

وسقط رزاق سيسيه في وسط الملعب مصابا بعد تدخل قوى من المالى أليو ديانح عليه، ليخرج من الملعب لاستكمال علاجه في الدقيقة 37، التي يواصل فيها الأهلى البحث عن الهدف الثانى وتأمين التقدم، في المقابل تأثر لاعبو الاتحاد بالهدف الذى دخل مرماهم ولم يظهر أي لاعب سوى رزاق سيسيه وعمار حمدى المشاغبين.

انحصر اللعب في آخر 5 دقائق في وسط الملعب بين الفريقين وسط محاولات كل فريق لمباغتة الآخر، ولكن تألق بدر بانون وأيمن أشرف مانع لاعبى الاتحاد من الوصول لمرمى محمد الشناوى، وفى المقابل استعجال لاعبى الأهلى يتسبب في إهدار الفرص.

وخطف على معلول الأضواء بعدما أعاد الكرة بصدره لمحمد الشناوى بثقة كبيرة بعد عرضية كريم يحيى لاعب الاتحاد، وأضاف جهاد جريشة ثلاثة دقائق مرة بدون جديد.

وأنذر جهاد جريشة على معلول في الدقيقة 48 بعد عرقلته لخالد الغندور بجوار راية الركنية، ليلعبها عرضية تصل سهلة في أيد محمد الشناوى ليطلق بعدها جهاد جريشة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف.



الشوط الثانى

فاجئ رزاق سيسه الجميع في بداية الشوط الثانى بتسديدة صاروخية تصدى لها ببراعة محمد الشناوى في بداية نارية لسيد البلد بحثا عن هدف التعادل.

ورد الأهلى سريعة بالهدف الثانى عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 48 بعد تمريرة ساحرة من على معلول، ليروغ حسين الشحات مدافع الاتحاد كريم ممدوح ويحرز الهدف الثانى للأهلى والأول له في أول مشاركة له في الدورى الجديد.

وفى الدقيقة 50 مر على معلول ببراعة من عمار حمدى ليمرر لكهربا الذى حاول مراوغة مدافعى الاتحاد ولكنه فشل ليضيع على الأهلى فرصة الهدف الثالث.

أهدر محمد شريف فرصة جديدة للأهلى في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج لينفرد محمد شريف بالمرمى ولكن يضعها أعلى المرمى لتضيع فرصة الهدف الثالث، ليرد حسام حسن بالتبديلات بنزول حسام عاشور وفوزى الحناوى في محاولة إعادة الاتحاد للمباراة.

ونجح أخيرا محمد شريف في إحراز الهدف الثالث للأهلى في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من حسين الشحات ليصعب مأمورية الاتحاد السكندرى في العودة، مستغلا المساحات الكثيرة في دفاعات الاتحاد.

أجرى موسيمانى أول تبديلاته في الدقيقة 63 بالدفع بكل من مروان محسن وصلاح محسن بدلا من كهربا ومحمد شريف، ليمنح مروان فرصة لاستعادة مستواه مرة أخرى بعد الغياب.

وتصدى محمد الشناوى لتسديدة من خالد قمر في الدقيقة 65 من ركلة حرة من أمام منطقة جزاء الأهلى، بعد لمسة يد على محمد هانى.

وأوقف جهاد جريشة المباراة في الدقيقة 66 بعد تصادم قوى بين حسام عاشور ومحمد عطوة لاعبى الاتحاد وسالت الدماء من كلا اللاعبين بعدما تصادم الثنائى وجها لوجه، ونزل طبيب الاتحاد لإسعاف اللاعبين.

واستأنف الحكم جهاد جريشة اللقاء بعد إسعاف اللاعبين التي خرج على إثرها محمد عطوة من الملعب متجها إلى المستشفى، ونزول مصطفى إبراهيم بدلا منه، واستكمل حسام عاشور المباراة بشاش على رأسه.

وأجرى موسيمانى تبديلين بنزول وليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام مكان حسين الشحات وحمدى فتحى في الدقيقة 78، بعدما اطمئن على نتيجة المباراة.

ونجح أكرم توفيق في إضافة الهدف الرابع للأهلى في الدقيقة 85 مستغلا عرضية لعلى معلول ، ليودعها بسهولة في شباك محمد صبحى، ليعلن عن أول أهدافه مع القلعة الحمراء.

وحصل محمد هانى على كارت أصفر بعد تدخل قوى على كريم الديب، في وسط الملعب في الدقية 86، ليكون الإنذار الثانى للأهلى بعد كارت على معلول.

وأهدر مروان محسن فرصة الهدف الخامس بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان بيكهام، ليمر من دفاع الاتحاد ويسدد كرة أرضية ليتصدى له ببراعة محمد صبحى ليمنع مروان من تسجيل أول أهدافه.

وواصل الأهلى إهدار الفرص السهلة وهذه المرة عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 94، والذى رفض هدية على طبق من ذهب من وليد سليمان ولكن يضعها بجوار مرمى محمد صبحى.

وأهدر خالد قمر فرصة الهدف الشرفى بعدما أطاح بالكرة فوق عرضة محمد الشناوى، بعد انفراد تام، ولكن رفع الحكم الراية معلنا التسلل.

وأنهى جهاد جريشة اللقاء بعد 98 دقيقة معلنا فوز الأهلى الكبير على الاتحاد برباعية نظيفة، ليعتلى صدارة الدورى برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة.