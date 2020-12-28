معجبتهوش درجاته .. طالب بدولة خليجية يتربص لمدرس مصري ويطلق النار على رأسه

واقعة اعتداء جديدة بطلها طالب من إحدى دول الخليج، كان ضحيتها مدرس مصري من محافظة الفيوم، وكان مدرسا بإحدى الجهات التعليمية في هذه الدولة، وأدى الاعتداء إلى مقتل المدرس على يد الطالب بعد أن تربص الطالب للمدرس، وأطلق عليه النار بعد انتهاء اليوم الدراسي.

تعود تفاصيل الواقعة لأسبوع مضى، بعد أن قام طالب خليجي عمره ١٤ عاما بانتظار المعلم هاني عبد التواب من قرية المنزلة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم بعد خروجه من اليوم الدراسي وأطلق النار على رأس المدرس من الخلف بطلق خرطوش.

وبعد أن أطلق الطالب النار على المدرس اخترق طلق الخرطوش رأس المدرس واستقرت في رأسه وأجريت للمدرس عملية قبل أسبوع بإحدى المستشفيات.

لم يمر أكثر من أسبوع على إجراء العملية حتى لفظ المدرس المصري أنفاسه الأخيرة قبل ساعات من الآن داخل المستشفى رغم نجاح العملية، وقامت الجهات بإلقاء القبض على الطالب وإيداعه بإحدى دور الرعاية .

وتولت النيابة إجراء التحقيقات في الواقعة وعرضه للمحاكمة، بينما تجرى الآن تجهيزات عودة جثمان المدرس المصري إلى مصر لدفنه في مسقط رأسه بقرية المنزلة بالفيوم.