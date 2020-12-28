بنك مصر يحدد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM .. التطبيق الأحد المقبل

حدد بنك مصر رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM بعد انتهاء مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الاستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكان بنك مصر من أولى البنوك التى غيرت النظام، على أن يتم التطبيق من يوم الأحد المقبل.

رسوم بنك مصر على السحب والاستعلام

• الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.• رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد.

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شروط عمل فيزا كارد بنك مصر

• ألا يقل عمر المتقدم للحصول على البطاقة عن 21 عام.• أن يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للحصول على البطاقة الائتمانية.• بطاقة بريد الائتمان الذهبي من البطاقات التي حتى تستطيع الحصول عليها ينبغي أن يكون راتبك من الرواتب الكبيرة.