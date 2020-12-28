ثروت سويلم لـ دوت الخليج: برلمان 2015 بذل مجهد كبير.. المجلس المقبل يضم نخبة مميزة

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2015 بذل مجهود كبير برئاسة الدكتور على عبدالعال، ونفتقد العديد من النواب المميزين، لكن المجلس المقبل يضم نخبة متنوعة ومميزة، ونسعى لتحقيق طموحات الناس.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، أسعى خلا الدورة الحالية الاسهام فى المشاريع التى تخص أهالى الدائرة، من خلال طرحها على مائدة المجلس، مثل مستشفى أبو حماد، ومستشفى القرين.



وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .