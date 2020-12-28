"احنا مش بنلعب خماسي"..حسام حسن يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن استياءه، من مفاجأة اتحاد الكرة له بمباراة الأهلي التي لعبت مساء اليوم.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "عندما نلعب مباراة "خماسي"، نبلغ بعضنا البعض قبلها بأسبوع، لكن ما حدث من اتحاد الكرة أمر غريب، أن أكون في صدد تجهيز الفريق لمباراة ضد إنبي، وأتفاجأ أنني سأواجه الأهلي".

وتابع: "بالتأكيد اتحاد الكرة قد استشار الطرف الآخر – يقصد الأهلي- لأنه الطرف الأقوى، ولا يجب أخذ قرار كهذا بدون الرجوع إليه".

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري.

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.

وأضاع الأهلي العديد من الفرص، التي كان من الممكن أن تزيد غلته من الأهداف، إلا أنه حقق المراد وتصدر جدول الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام نادي الزمالك.

حسام عاشور ينزف الدماء



دخل حسام عاشور كبديل في الشوط الثاني من المباراة ، وبعد دقائق من نزول عاشور، اصطدم في كرة خطيرة مع زميله محمد عطوة، لينزف الثنائي الدماء بشكل مرعب من رأسيهما، وبالرغم من التوجه بمحمد عطوة إلى المستشفى على الفور، إلا أن حسام عاشور أصر على استكمال المباراة، بعدما تم ربط رأسه ووقف النزيف.

خرج طاهر محمد طاهر مصابا في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، وتوجه طاهر محمد طاهر إلى إحدى المستشفيات مباشرةً بعد خروجه من المباراة، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وعلم دوت الخليج أن هناك اشتباه في شرخ بأحد ضلوع طاهر، وينتظر اللاعب إجراء الفحوصات والأشعة التي ستثبت إصابته، ومدة غيابه عن المباريات.