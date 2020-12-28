أحمد الشرقاوى لـ دوت الخليج: نأمل أن يقر المجلس المقبل تشريعات تحسن أحوال المواطن البسيط

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى أن يكون مجلس 2021 أفضل من البرلمان الماضى، مشيرًا إلى ضرورة إقرار العديد من التشريعات، التى من شأنها تحسين أحوال المصريين.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج، ملفات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى ستكون على قائمة أولوياتى، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الأعمال والصناعة.

وأشار إلى المعارضة فى المجلس المقبل، من المقرر أن تطرح العديد من الملفات للنقاش، متمنيًا أن تكون هناك استجابة من الأغلبية، من أجل تحسين التعليم والصحة.