المستشار محمود فوزي: رئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ إنطلاقة برلمان 2021

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للبرلمان، على أتم الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية، من يوم 10 يناير 2021، ولكن من الناحية الدستورية، لرئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي وعقد الجلسة الافتتاحية.
جاء ذلك في حديثه مساء الاثنين، لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث بشأن ما تقوم به الأمانة العامة من جهود واستعداد علي مدار الفترة الجارية لإنهاء إجراءات تسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021 للنواب الجدد، والترتيب لانطلاق الفصل التشريعي الجديد.
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وأضاف المستشار محمود فوزي، بأن انطلاق الفصل التشريعي يكون بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية، والذي يستقل بتقدير ساعة وتاريخ الانطلاق وفق الدستور، مشيرا إلي أن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ومن ثم الأمانة العامة على استعداد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد من يوم 10 يناير 2021.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه في ضوء الاستعداد تنهي الأمانة العامة غدا الثلاثاء آخر أيام استقبال الأعضاء الجدد لإنهاء إجراءات استلام بطاقات العضوية والحقائب النيابية، حيث تم تقسيم النواب على مدار 7 أيام عمل تنتهي غدا باستقبال نواب الصعيد على مستوى المقاعد الفردية، وشمال وجنوب سيناء بعد أن تم إنهاء تسليم بطاقات العضوية لنواب القائمة وعدد من المحافظات على مستوى المقاعد الفردية.
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