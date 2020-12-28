المستشار محمود فوزي: رئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ إنطلاقة برلمان 2021



أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للبرلمان، على أتم الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية، من يوم 10 يناير 2021، ولكن من الناحية الدستورية، لرئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي وعقد الجلسة الافتتاحية.

جاء ذلك في حديثه مساء الاثنين، لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث بشأن ما تقوم به الأمانة العامة من جهود واستعداد علي مدار الفترة الجارية لإنهاء إجراءات تسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021 للنواب الجدد، والترتيب لانطلاق الفصل التشريعي الجديد.

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