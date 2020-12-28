بنك الإسكندرية يحدد رسوم السحب من ماكينات ATM: عشر جنيهات للضربة



يوضح دوت الخليج رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلى في بنك الإسكندرية والتى يتم تطبيقها بداية من الحد المقبل عند السحب من مختلف ماكينات بنك الإسكندرية بجميع المحافظات.

رسوم السحب والايداع من ماكينات بنك الإسكندرية

- الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيه.

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