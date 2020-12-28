فيديو.. محمود سعد يستعرض أبرز ملامح الأيام الأولى لاستقبال الأعضاء.. ويؤكد: التنظيم يعبر عن احترافية كبيرة

قال الإعلامى والمتخصص فى الشأن البرلمانى، محمود سعد:" لاحظنا خلال الأيام الماضية تنظيم كبير من قبل أمانة المجلس، بدءًا بتقسيم جلسات الاستقبال، حيث تم تخصيص أيام للنواب على نظام القائمة، والآخرين على النظام الفردى، وبالتالى تم تخفيف العبء على المجلس، وقلل من فرص انتشار فيروس كورونا".

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج:" دورة دخول وخروج المجلس منظمة للغاية، حيث يدخل العضو إلى بهو المجلس، ويستقبله أحد أفراد الأمانة العامة، ويأخذه فى جولة داخل المجلس، ويتسلم الحقيبة البرلمانية، ويتم شرح الأدوات الرقابية ولمحة عن تاريخ مجلس النواب.

وأكد سعد على أن حالة التنظيم تعبر عن احترافية كبيرة، والتنظيم الخاص بالتغطية الإعلامية مميز أيضًا، حيث يحضر العديد من القنوات الإعلامية والمواقع الإلكترونية المميزة، لمقابلة النواب ومعرفة عقيدتهم الفكرية، والمشاريع الذين يعزمون تقديمها.

وأشار الإعلامى القدير، إلى أن مجلس النواب هو المكان الأول فى مصر، الذى طبق نظام التباعد الاجتماعى، حيث كان يستقبل من 500 إلى 600، عضو مجتمعيبن، وهذا تحت إشراف المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعى.