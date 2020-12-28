بطريركية الإسكندرية تشكر المهنئين بالعيد وتعتذر عن عدم استقبالهم

جدة - نرمين السيد - تقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية بالشكر لكل المهنئين، بقدوم عيد الميلاد المجيد.



جدة - نرمين السيد - تقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية بالشكر لكل المهنئين، بقدوم عيد الميلاد المجيد. واعتذرت البطريركية، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، عن عدم استقبال المهنئين نظرا لظروف الموجة الثانية من كورونا.

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