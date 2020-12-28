إيبراشية ديرمواس تعلن إجراءات جديدة لتنظيم صلوات يناير

جدة - نرمين السيد - وأعلن أسقف ديرمواس، مجموعة من الإجراءات والقرارات، لتنظيم الصلوات، نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وتقرر أن تكون سهرات كيهك المتبقيه والمُتاح بها الحضور للشعب، أيام: الخميس 31 ديسمبر 2020، والسبت 2 يناير 2020، وذلك بحضور 40 شخصا من شعب الكنيسه وبالحجز المُسبق، مع عدم تكرار الحضور فى السهرات لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن، لأخذ بركة التسبحهة.
وتضمنت القرارات أن تقتصر صلاة القداس على الآباء كهنة كل كنيسة، و20 شماسًا، دون حضور الشعب.
وشددت الكنيسة على أنه لا توجد قداسات يوم الأربعاء أو الجمعة، حتى نهاية يناير، أما يوم الأحد فالقداس مقتصر على الآباء الكهنة والشمامسة فقط.
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