الليلة.. لميس جابر ضيفة أسامة كمال على المحور

جدة - نرمين السيد - تحل الكاتبة لميس جابر، اليوم الإثنين، ضيفة على الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة".



جدة - نرمين السيد - تحل الكاتبة لميس جابر، اليوم الإثنين، ضيفة على الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة". يذاع برنامج "90 دقيقة" فى تمام الساعة 9.30 مساء، على قناة المحور.

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