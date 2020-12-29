مكتب كاريتاس أسيوط يحتفل بعيد الميلاد والعام الجديد

جدة - نرمين السيد - ترأس الصلاة الأب توماس وليم وكيل عام مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والذى تحدث خلال عظة القداس عن أهمية معايشة الفرح خلال زمن الميلاد المجيد، رغم ما يحيط بالواقع الاجتماعى من تحديات .

وأثنى الأب توماس وليم، على دور مكتب كاريتاس أسيوط، فى تطبيق المحبة العملية فى بعدها المجتمعى من خلال ما يقوم به المكتب من خدمات اجتماعية وإنسانية، داعيا إلى مواصلة الرسالة بروح الفرح المأخوذ من طفل المغارة، الذى تجسد ليعلن الخلاص للعالم أجمع.

حضر القداس 60 فردا من العاملين بمكتب كاريتاس أسيوط ومسؤولين القطاعات.