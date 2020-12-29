فيديو .. لميس جابر : الملك فاروق كان يلعب القمار .. وعرابى ارتكب غلطة بشعة

جدة - نرمين السيد - وأضافت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامى أسامة كمال، فى برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء أمس الإثنين: "يوسف وهبى ذكر فى مذكراته والتى عرضت فى الإذاعة أن الملك فاروق لعب معهم القمار".
وأوضحت أن كل عصر له سمات وأن التاريخ تم تزييفه، مؤكدة أن ما فعله أحمد عرابى هو السبب فى احتلال مصر.
وتابعت: "عبدالرحمن الرافعى كان عظيما جدا لغاية لما تكون الوزارة وفدية، وكاتب إزاى الغلطة البشعة اللى عملها عرابى بعد حرقه الإسكندرية أثناء تواجد السفن الإنجليزية"، مضيفة: "ليه المصريين سموها هوجة عرابى وليس ثورة عرابى، والشعب لم يكن وراء عرابى والموضوع كان سياسى بحت بين عرابى والخديوى توفيق".
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