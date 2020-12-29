أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن امتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع روسيا، مؤكدة أن البناء المشترك لمحطة الضبعة يعد شهادة على وجود مستوى عال من التفاعل والتعاون.. مشيرة إلى أن هذا التعاون يقوم على أساس تقاليد الصداقة العميقة بين البلدين وسوف يستمر في المستقبل يغطي أحدث التكنولوجيات بهدف دعم الاقتصاد المصري.
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين، أن اجتماع الرئيس السيسي مع أليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روس أتوم خلال زيارته للقاهرة تم في مناخ من الشراكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة روسيا بالقاهرة: ممتنون للرئيس السيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.