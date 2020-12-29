عرض موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أهمها الآتي... إطلالة البرنسيسات.. رنا رئيس تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام التجديد 5 شهور للجنة الثلاثية.. الحل الأنسب لأحمد موسى #بن_شرقي يتصدر تويتر بعد إحرازه الهدف الأول للزمالك بمرمى سموحة طليقة ماجد المصري تثير الجدل.. وتعلق: الطلاق الشفوي لا يقع اللي جاي أفضل مع الأهلي وجمهوره.. قفشة يحتفل بمليون متابع عبر إنستجرام هاني شاكر يحمس جمهوره لأغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية.. شاهد الشيف بوراك التركي بصحبة كريستيانو رونالدو من دبي.. شاهد المهاجم اللي مش ممكن تخسره.. الجمهور يشيد بلاعب الأهلى محمد شريف عبر تويتر أستاذي اللي بتعلم منه لحد النهاردة.. حكيم برفقة عدوية في فيديو جديد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: الجمهور يشيد بلاعب الأهلي عبر تويتر.. الشيف بوراك التركي بصحبة كريستيانو رونالدو من دبي.. هاني شاكر يحمس جمهوره لأغنيته الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.