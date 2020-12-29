فيديو.. السيد رحمو لــ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيكون أكثر فعالية.. ونأمل تحقيق الطموحات

قال النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، إن هناك الكثير من الآمال ملقاه على عاتق البرلمان المقبل، ونسعى جميعًا أن يكون له فعالية كبيرة.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" سأعمل إلى جانب زملائى على تبنى ملفات الزراعة والتعليم الصحة، بالتنسيق مع رؤية الحزب الذى تتماشى بالتأكيد فى صف المواطن المصرى.