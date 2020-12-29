‌تركي آل الشيخ يفجر مفاجاة بشأن مصطفي محمد ويطلب التدخل لحسم صفقة سيرينو

صرح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بأنه لو عرض الأهلي عليه إتمام صفقة المهاجم الأورجوياني سيرينيو لكان فعل ذلك، وإنه علي إستعداد للتدخل وحسم الصفقة في حالة طلب مجلس إدارة الأهلي ذلك.

ونفي تركي آل الشيخ ماتردد عن تحويل وجهة اللاعب للهلال السوداني، بتمويل من تركي آل الشيخ وأردف "البعض يصطاد في الماء العكر" يريدون إقحام أسمي في تحويل وجهة اللاعب من النادي الأهلي لنادي الهلال وهذا لم ولن يحدث.

وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، خلال "بث مباشر":" أنه مشجع للنادي الأهلي، ومحب للكيان وبمثابة مشجع درجة تالته ، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبله وكأس العالم للأندية، وعلي إستعداد لتقديم أي دعم للفريق في حالة طلب الأهلي منه ذلك".

وأكمل آل الشيخ، عن مصطفي محمد مهاجم الزمالك" انا أمتلك نادي ألميريا الأسباني في أوربا ،و اللاعب مصطفي محمد تم عرضه عليا ولكني رفضته بكل صراحة، لأن النادي لدية حاجز رواتب وكذلك أنا رافض الدخول في أي صفقات بمصر".

بعد الأهلي..تركي ال الشيخ رئيسا شرفيا لنادي عربي

أعلن تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن توليه رئاسة نادي عربي شرفيا .

وكتب ال الشيخ عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" قائلا"تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني، وأعلن ترحيبي بقبول هذا المنصب وأعد جمهور الهلال ببذل الجهود من أجل تقدم الفريق".

يذكر أن تركي ال الشيخ قد تولى سابقا، الرئاسة الشرفيه للنادي الأهلي المصري قبل أن يعلن التخلي عن المنصب، بعد مشادات وتنافر أستمر بين النادي ورئيس هيئة الترفيه الذي أنتهي بإنفصال تركي ال الشيخ عن القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أيضا أن تركي أل الشيخ يمتلك حاليا نادي ألميريا الإسباني ، وكان صاحب بداية النور لبيراميدز المصري قبل أن يتنازل عن النادي لمالك جديد ويخوض تجربة جديدة.