فيديو.. إمام منصور لـ دوت الخليج: أسعى خدمة المواطنين بتشريعات وقوانين

قال النائب إمام منصور حسن، عضو مجلس النواب، سنحاول خدمة المواطنين بتشريعات وقوانين تسهل على الناس حل مشاكلهم، حتى نكون عند حسن ظن الجميع.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" أنوى الانضمام إلى لجنة المقترحات والشكاوى، أو لجنة الإسكان والزراعة".