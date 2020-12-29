ندرس بدائل تغطي كافة الاحتمالات الصحية..رسالة طمأنة من المستشار محمود فوزي بشأن انطلاقة برلمان 2021



أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، دراسة الأمانة العامة للبرلمان لكافة البدائل والاحتمالات الصحية المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 بعد دعوة رئيس الجمهورية الذي يستقل بتقدير ساعة وتاريخ الانطلاق وفق الدستور وذلك بأفضل صورة.

جاء ذلك في حديثه مساء الاثنين، لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث بشأن ما تقوم به الأمانة العامة من جهود واستعداد علي مدار الفترة الجارية لإنهاء إجراءات تسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021 للنواب الجدد، والترتيب لانطلاق الفصل التشريعي الجديد.

المستشار محمود فوزي: رئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ إنطلاقة برلمان 2021



وقال المستشار محمود فوزي، أن المجلس يعمل منذ مارس الماضي، حيث كانت أزمة كورونا قائمة، ولكنه وضع خطة عمل أدت لانعقاد طيب ومنتظم على أرض الواقع، ومحققًا إنتاج تشريعي وفير كانت الدولة المصرية والمواطن بحاجة إليه، مشيرًا إلي أن خطة العمل كانت تضع صحة النواب والعاملين في المقام الأول، وهو الأمر الذي سيتم العمل في إطاره أيضا مع انطلاقة الفصل التشريعي الجديد، حيث دراسة كل البدائل وتوفير الإحتمالات الصحية المناسبة التي تضع صحة النواب والعاملين في المقدمة مع أداء النواب مهمتهم.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أن الأمانة العامة تجتهد في أداء دورها، مشيرا إلي أن مصر صاحبة الأكثر من 155 عام حياة نيابية ستتعامل مع هذا الأمر وفق التدابير اللازمة التي تحقق التباعد الإجتماعي، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي التي تحدثت عن رؤيتها لتباعد كبير في انعقاد جلسات مجلس العموم البريطاني، وإمكانية تحقيق ذلك في الجلسة الافتتاحية التي تمتد لساعات كبيرة.

وتطرق المستشار محمود فوزي في حديثه إلى الجهود التى تمت من البرلمان للتعامل مع أزمة كورونا والتى وصل فيها الأمر لاستحداث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سابقة برلمانية، ذات صلة بـ التصويت نداء بالاسم على مشروعات القوانين المكملة للدستور بشكل مجمع ومن خلال محافظة محافظة، لدعم جهود التباعد بالقاعة وقت التصويت، مشيرا إلى أن جميع البدائل متاحة وجميع الاحتمالات الصحية التي تحقق الحفاظ على صحة النواب والعاملين في المقدمة دائمًا.

واختتم حديثه بطمأنة الإعلامية لميس الحديدي والشعب المصري بشأن الانعقاد واحتمالاته الصحية المتوفرة، معقبًا على حديثها بشأن إمكانية الانعقاد خارج المجلس بأن الدستور نص على هذه الرخصة وفق ضوابط منصوص عليها، ولكن لم يظهر الأمر بوضوح بشأن استخدامها على أرض الواقع قائلا:" أطمئنك لا قلق هناك عدة بدائل تغطي الاحتمالات الصحية لانطلاق عمل المجلس".