فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الشركات 2021 بعد التخفيض 1.5%

يقدم دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الشركات 2021 بعد التخفيض الأخير بقيمة 1.5% وفق قرارات البنك المركزي المصري، وبالتالي بدأ المواطنون يتساءلون عن فوائد البنك الأهلي المصري فهو أهم مايبحثون عنه.
فوائد البنك الأهلي المصري على شهادة الشركات ذات آجال 3 سنوات بعد التخفيض:
- العائد الشهري: تراجع إلى 5.75% بدلا من 7.25% سنويا.
- العائد ربع سنوي: انخفض إلى 6% بدلا من 7.5%.
- العائد نصف سنوي: تراجع إلى 6.25% من 7.75% سنويا.
- العائد السنوي: انخفض إلى 6.5% بدلا من 8% سنويا
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فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادة آجال 5 سنوات بعد الخفض
- العائد الشهري: تراجع إلى 5.25% بدلا من 6.75% سنويا.
- العائد ربع سنوي: انخفض إلى 5.5% بدلا من 7% سنويا.
- العائد نصف سنوي: تراجع إلى 5.75% من 7.25% سنويا.
- العائد السنوي: انخفض إلى 6% بدلا من 7.5% سنويا
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