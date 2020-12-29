أيمن معاذ لـ دوت الخليج:" أنجزنا العديد من مشروعات القوانين المجلس الماضى ونأمل الحصاد

قال النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب:" من الضرورى تقديم الشكر للنواب القدامى، الذين ساهموا فى برلمان 2015 فى إقرار العديد من التشريعات والقوانين.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" أنجزنا العديد من التشريعات والقوانين الدورة الماضية، ونأمل الحصاد خلال المجلس المقبل، وأسعى الانضمام إلى لجنة الزراعة، لأنى كنت الوكيل المجلس الماضى".