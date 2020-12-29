هكذا رد موسيماني على تصريح ابراهيم حسن

رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على التصريحات التي خرجت من إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقب مباراة الأهلي والاتحاد.

وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر: " لو مسك الأهلي عم حارث هيكسب بطولات"

وتابع: " إذا تولينا الإدارة الفنية للأهلي سنحصد العديد من البطولات" .

وأضاف: " موسيماني المدير الفني للأهلي إجعله يذهب لفريق أخر من الدوري غير الأهلي وستتم إقالته بعد مباراتين فقط " ووجه رساله مباشرة لموسيماني " ادي دقني لو ممشيتش".

ورد موسيماني على تلك التصريحات النارية، وقال: "احترم رأيه، ربما حديثه يسري على ريال مدريد أو مانشستر سيتي، لكن ما أعرفه أن كرة القدم ليست كذلك، لو كان الوضع كذلك فلم لم يفز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا لمدة 7 سنوات". وأثناء اللقاء الصحفي غضب حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر من سؤال أحد الصحفيين الذي حاول سؤاله عن تدريب موسيماني أو أحد المدربين الإفريقين للأهلي، ليتطابق تعابير حسام مع حديث إبراهيم حسن عن المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي موسيماني.

الأهلي يقسو على سيد البلد برباعية ويتصدر جدول الدوري



أكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.

وأضاع الأهلي العديد من الفرص، التي كان من الممكن أن تزيد غلته من الأهداف، إلا أنه حقق المراد وتصدر جدول الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام نادي الزمالك.

حسام عاشور ينزف الدماء



دخل حسام عاشور كبديل في الشوط الثاني من المباراة ، وبعد دقائق من نزول عاشور، اصطدم في كرة خطيرة مع زميله محمد عطوة، لينزف الثنائي الدماء بشكل مرعب من رأسيهما، وبالرغم من التوجه بمحمد عطوة إلى المستشفى على الفور، إلا أن حسام عاشور أصر على استكمال المباراة، بعدما تم ربط رأسه ووقف النزيف.

خرج طاهر محمد طاهر مصابا في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، وتوجه طاهر محمد طاهر إلى إحدى المستشفيات مباشرةً بعد خروجه من المباراة، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وعلم دوت الخليج أن هناك اشتباه في شرخ بأحد ضلوع طاهر، وينتظر اللاعب إجراء الفحوصات والأشعة التي ستثبت إصابته، ومدة غيابه عن المباريات.