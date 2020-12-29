تفاصيل بطاقة ميزة من بنك CIB .. "نفذ خدماتك بسرعة"



وفر بنك CIB بطاقة ميزة لانجاز الخدمات التى يحتاجها العملاء بسهولة لاسيما في ظل تداعيات فيروس كورونا والكثير من عملاء بنك CIB يلجأون إلى المعاملات الإلكترونية، فهى أسرع بطاقة يمكن إصدارها، فهي متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي وتصدر في الحال.

تفاصيل بطاقة ميزة

- بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً للمرتبات الحكومية.- يتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي الهيئات الحكومية.- تستخدم لتحويل مرتبات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن قيمة الرواتب.- في حالة عدم وجود مهنة أو وظيفة مثبتة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، يجب تقديم إثبات دخل للحصول على بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدماً.- في حالة اختلاف عنوان الإقامة عن العنوان المثبت على ببطاقة الرقم القومي.- يجب الحصول على إيصال استخدامات (كهرباء؛ مياه: تليفون).

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والجدير بالذكر أن يقدم CIB كارت ميزة مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة منها سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي المحلية، والشراء عبر الإنترنت محلياً.

