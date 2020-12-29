فوائد بنك القاهرة 2021 على شهادة البريمو 3 سنوات .. تعرف عليها



يقدم دوت الخليج فوائد بنك القاهرة 2021 على شهادة البريمو 3 سنوات، باعتبارها أعلى شهادات بنك القاهرة من حيث العائد، ويقبل عليها الكثير من المواطنين لشراء، ولكن مع تخفيض الفوائد على شهادات الادخار تجدد البحث عنها.

فوائد شهادة البريمو 3 سنوات من بنك القاهرة

- تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.10% سنويا للعائد ربع السنوي، و12.25% سنويا للعائد نصف السنوي.- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاته.

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ويجدر الإشارة إلى أن بنك القاهرة يقدم أكثر من شهادة ادخار واستثمار ولكن يتساءل عملائه عن شهادة البريمو لأنها الأعلى عائد.

